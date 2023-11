Anika czyli Ania Dąbrowska jest zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids". Dziewczyna bez wahania wybrała Cleo na swoją trenerkę i to ona poprowadziła ją do wygranej. Party.pl zapytało młodą gwiazdę czy nie żałuje swojego wyboru. Czy drugi raz podjęłaby taką samą decyzję? Co tak naprawdę sądzi o Cleo i jak ocenia jej pomoc w programie. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie zaskakujące wyznanie Aniki. Tego nie spodziewaliśmy się usłyszeć!

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel i Anika stawiają na neony! Która z gwiazd "The Voice Kids" wyglądała lepiej na konferencji Festiwalu w Opolu?

Reklama

Ania Dąbrowska - zwyciężczyni The Voice Kids 2