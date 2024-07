Jeszcze nie opadły emocje związane z triumfem Kacpra Kuszewskiego w XIII edycji "Tańca z gwiazdami", a producenci programu już obiecują XIV edycję tanecznego widowiska. Pojawia się tylko jedno pytanie, czy nowe gwiazdy w rolach tancerzy zobaczymy już na wiosnę czy dopiero jesienią?

Ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami" oglądało średnio niewiele ponad 4 miliony Polaków. To jeden z najgorszych wyników oglądalności show, ale zarazem najlepszy w swoim paśmie. Wygibasy znanych na parkiecie chętniej oglądano niż "Życie nad rozlewiskiem" czy "Must Be The Music".

Zapewne w XIV edycji będą także zmiany w jury. Janusz Józefowicz zapewnia od jakiegoś czasu, że z programem nie chce się już wiązać. Nie wiadomo co z losami Nataszy Urbańskiej, bo niedawno na świat przyszło pierwsze dziecko Kasi Skrzyneckiej. Oznacza to, że nawet na wiosnę była prowadząca mogłaby znów wrócić do swojej roli.

