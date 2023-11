W dziewiątym odcinku kultowego show "Czar par" do rywalizacji stanie już tylko siedem małżeństw. Będą m.in odpowiadać na podchwytliwe pytania, pokonywać trudme tory przeszkód i łamać głowy nad logicznymi zadaniami. A wszystko to, żeby awansować do kolejnych odcinków i w grudniowym finale stanąć w szranki o główną wygraną – 300 tysięcy zł!

Gościem specjalnym nowego odcinka będzie tancerz, piosenkarz, aktor – Stefano Terrazzino. Czy będą lekcje tańca? Zobaczymy już w najbliższy piątek o godz. 20.35 w TVP2.

W jury, jak zwykle Kasia Cichopek i Marcin Hakiel oraz Dorota Chotecka i Radosław Pazura: