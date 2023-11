Już dziś - w sobotę, o godzinie 20:05 Telewizyjna Dwójka wyemituje półfinał "Dance, dance, dance"! W najnowszej odsłonie tanecznego show o wejście do wielkiego finalu będą walczyć trzy pary: Kasia Dziurska i Emil Gankowski, Patricia i Victoria Kazadi oraz Wkitoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Który duet zachwyci jury i przejdzie do kolejnego odcinka programu? Tego dowiemy się już wieczorem. Teraz zobaczcie zdjęcia z półfinału "Dance, dance, dance"! Co tym razem zatańczą gwiazdy? My już wiemy! Okazuje się, że najnowsza odsłona tanecznego show będzie wyjątkowo gorąca...

Zobaczcie, jak w półfinale będą prezentować się Kasia Dziurska, Patricia Kazadi i Wiktoria Gąsiewska! Panie wyglądają bardzo seksownie!