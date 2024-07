5 z 10

Weronika Rosati, biorąc udział w programie Kocham Cię Polsko, odkryła przed widzami wiele swoich tajemnic. Przyznała się do tego, że kiedyś słuchała zespołu Just Five i że najchętniej wciela się w polskie role dramatyczne. Tajemnice zdradzała także po wyjściu ze studia – to właśnie wtedy zrobiono jej zdjęcia z nowym partnerem.