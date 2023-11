Kuba Wojewódzki wypomniał aktorowi jego wizytę w studiu TVP Info.

Jedyna polityczna rzecz, którą powiedziałem w tym programie to że jestem za jednoosobowymi okręgami wyborczymi. Cały czas powtarzam jak mantrę, że jestem apolityczny i nie angażuję się politycznie w nic, jeżeli coś, co robię, jest wykorzystywane politycznie, to niech ci, co to robią, mają z tym problem- mówił Cezary Pazura.