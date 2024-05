Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" są bardzo szczęśliwi, a od niedawna spełniają się również w roli rodziców. Internauci jednak wciąż są ciekawi przeszłości uczestnika show, który ma trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jego była żona została zapytana o ich rozwód i postanowiła szczerze odpowiedzieć na to pytanie.

Reklama

Była żona Jakuba z "Rolnik szuka żony" ujawnia powód ich rozwodu

To przełomowy czas w życiu Ani i Jakuba z miłosnego hitu TVP, którzy już od dwóch tygodni spełniają się jako rodzice Dariusza. Para chętnie chwali się wyjątkowymi chwilami z ich pociechą w mediach społecznościowych. Ostatnio Ania i Jakub z "Rolnika" zrelacjonowali pierwszy spacer ze swoim synkiem na łonie natury. Wygląda na to, że nowy rozdział w ich życiu przynosi im bardzo wiele szczęścia. Fani jednak wciąż wracają do przeszłości Jakuba i wypytują jego byłą żonę o kulisy ich rozstania.

Instagram @jakub_manikowski

Była partnerka Jakuba z "Rolnik szuka żony" również jest znana w mediach społecznościowych, a jej profil obserwuje ponad 7 tysięcy osób. Kobieta porusza na nim tematy lifestylowe związane z macierzyństwem czy pracą. Ostatnio postanowiła zorganizować Q&A, na którym pojawiły się pytania o jej byłego męża. Internauci byli ciekawi, dlaczego kobieta nie jest już razem z Kubą. Była partnerka uczestnika show chętnie odpowiedziała:

W wyroku rozwodowym mam wpisane: niezgodność charakterów i tego się trzymajmy — zdradziła była żona Jakuba.

Instagram @latteyej

Byłe małżeństwo już od dłuższego czasu nie jest razem, ale Kuba wciąż opiekuje się i dba o swoje dzieci. Oboje nie wypowiadają się negatywnie na swój temat w mediach i niechętnie wracają do przeszłości. Teraz Jakub jest w szczęśliwym związku z Anią, a jego była żona również odnalazła swoje szczęście w miłości.

A wy śledzicie losy Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" pozuje z synkiem. Fanka: "U Jakuba każde dziecko tak?"