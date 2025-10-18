W czwartek media obiegła szokująca informacja: Maja Bohosiewicz nie wystąpi już więcej w programie "Taniec z Gwiazdami". Influencerka ujawniła, że zmaga się z poważną kontuzją żeber, która uniemożliwia jej dalszy udział w tanecznym show. Pomimo ogromnego zaangażowania i prób dalszych treningów, ostateczny ból i pogarszający się stan zdrowia zmusiły ją do podjęcia dramatycznej decyzji. Bohosiewicz jeszcze na początku tygodnia deklarowała chęć kontynuowania udziału w programie. Jednak z dnia na dzień kontuzja przybierała na sile, przez co dalsze ćwiczenia były już niemożliwe. Informacja o jej rezygnacji szybko rozniosła się po sieci i wywołała ogromne poruszenie.

Poruszenie wśród uczestników show po decyzji Bohosiewicz

Rezygnacja Mai Bohosiewicz z "Tańca z gwiazdami" wstrząsnęła nie tylko widzami, ale również jej kolegami i koleżankami z programu. Wielu z nich, jak Michał Kassin czy Barbara Bursztynowicz, nie kryło poruszenia i wyraziło swoje emocje publicznie. Według relacji osób z planu Bohosiewicz od dłuższego czasu zmagała się z bólem, jednak starała się nie pokazywać słabości. Wystąpiła nawet w ostatnim odcinku, mimo że stan zdrowia już wtedy pozostawiał wiele do życzenia. W komentarzach padają słowa o ogromnym poświęceniu, determinacji i profesjonalizmie aktorki.

Michał Kassin: "Maja była promyczkiem, kontuzja ją złamała"

Doświadczony tancerz Michał Kassin w rozmowie z Pomponikiem nie krył żalu:

Było nam bardzo przykro. Maja wnosiła mnóstwo pozytywnej energii, była takim promyczkiem. Potrafiła rozweselić towarzystwo. Kiedy trzeba było, przytulała, pocieszała i naprawdę dawała mnóstwo fajnej energii. Tym bardziej nam przykro, że stało jej się coś ze zdrowiem. Kontuzja żeber – nie jest to przyjemne. Nikomu tego nie życzymy i zdajemy sobie sprawę, z jakim bólem musiała się zmagać, jeśli ta kontuzja już wcześniej miała miejsce.

Kassin docenił także, że mimo urazu Bohosiewicz wystąpiła w ostatnim odcinku programu. Jego zdaniem decyzja o rezygnacji była wyrazem troski o zdrowie, a nie słabości.

Barbara Bursztynowicz broni decyzji Mai Bohosiewicz

Barbara Bursztynowicz, mająca już na koncie pięć występów w "Tańcu z Gwiazdami”, z pełnym zrozumieniem odniosła się do decyzji swojej koleżanki:

Ona z bólem tańczyła już od jakiegoś czasu, tylko nie przyznawała się, początkowo przed samą sobą. Może właśnie chciała jeszcze bardzo (tańczyć), ale ten stan fizyczny, jaki ją spotkał, już jej nie pozwalał.

Aktorka zauważyła, że Bohosiewicz była jedną z najbardziej zaangażowanych uczestniczek show. Każdy taniec traktowała poważnie, starała się poprawiać błędy i szlifować każdy krok. Bursztynowicz wspomina rozmowy Mai z jej tanecznym partnerem Albertem, w których obiecywali sobie, że w kolejnym odcinku będzie lepiej.

Ona była bardzo ambitna, bardzo chciała. Widziałam jak po każdym tańcu, gdzie tam raz pomyliła krok, jak się bardzo przejmowała, jak chciała to naprawić i w następnym tańcu obiecali sobie z Albertem, że to naprawią, że będzie dobrze.

