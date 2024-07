Gościem specjalnym "Hell's Kitchen" w najbliższym odcinku będzie Bożena Dykiel. Aktorka miała za zadanie ocenić potrawy przygotowane przez uczestników. Wszyscy uczestnicy dwoili się i troili, bo wiedzieli, że Bożena Dykiel ma na swoim koncie kilka książek kulinarnych, dlatego będzie srogim jurorem. Uśmiechali się i komplementowali ją, ale to i tak nic nie dało. Dykiel była dla nich bardzo ostro!

Bożena Dykiel w Hell's Kitchen

“To po prostu wiór w czerwonej galarecie, mięso nijakie, mizeria mi nie pasi, bez soli - masakra, biednie, biednie, kozie bobki, nie nazwałabym tego zupą”, mówiła Dykiel.

Bożena Dykiel oceniła uczestników równie ostro, jak robi to w każdym odcinku Wojciech Amaro. Miny uczestników wskazywały, że nie spodziewali się takich ocen! Nas najbardziej ciekawi, jakie potrawy zostały nazwane wiórem w czerwonej galarecie i kozimi bobkami. Macie jakiś pomysł? Jeśli nie - to oglądajcie odcinek z udziałem aktorki już we wtorek (6 października) o godzinie 20:05 na Polsacie. Wtedy wiór i bobki przestaną być tajemnicą:)

