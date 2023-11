Już w najbliższą sobotę, 19 października, Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejną odsłonę jubileuszowej edycji "The Voice of Poland". W muzycznym talent-show zobaczymy "bitwy" uczestników z drużyn Margaret, Michała Szpaka, Kamila Bednarka oraz Tomsona i Barona. Dużo emocji przyniesie występ Patryka Żywczyka i Karola Olszewskiego z ekipy muzyków z Afromental. Patryk i Karol zaśpiewają hit zespołu Aerosmith "Livin' On The Edge”. Jurorzy "The Voice of Poland" nie wytrzymali na swoich siedzeniach i dali się porwać muzycznemu szaleństwu podczas tego występu!

Zobaczcie, jak bawili się jurorzy "The Voice of Poland" i posłuchajcie, jak zaśpiewali Patryk i Karol z drużyny Tomsona i Barona!

Patryk i Karol zaśpiewają wielki hit grupy Aerosmith.