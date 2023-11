Za nami finał drugiej edycji "Big Brothera"! Wielkim zwycięzcą został 36-letni Kamil Lemieszewski, który od samego początku budził skrajne emocje, zarówno wśród pozostałych uczestników, jak i widzów. Ostatecznie Ci drudzy zadecydowali, że to właśnie on zgarnie główne nagrody w programie - 100 tysięcy złotych oraz samochód. Jednak wyniki mocno podzieliły internautów.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni piszą wprost, że to ustawka, ponieważ nie było wielkiego entuzjazmu wśród publiczności. Inni twierdzą, że Kamil od samego początku "miał plecy"

Żeby wygrać taki program to trzeba mieć szerokie plecy , od samego początku był faworytem producentów . To poprostu było ustalone kto ma wygrać.

Wielkie brawa mówi Gabi. Nikt nie klaszcze. Zero radosci... Wielka ustawka. Każda nominacja była wspomagana przez WB ... Masakra

To już jest kpina!!!! Totalna reżyserka. Wstyd !!!! Dawniej jak byly edycję to każdy uczciwie walczył o głosy a teraz to masakra. Od początku jak go widziałem to mialem go dosyć. Niech te pieniadze przeznaczy sobie na nowy mozg hahahaha ~!!!!!!!! - piszą internauci.