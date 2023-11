Na początku lipca Mateusz Borkowski, czyli Big Boy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" wyznał fanom, że jest zakochany! Celebryta, który zrzucił 160 kilogramów ulokował swoje uczucia w pięknej 26-letniej Sandrze z Jarocina. Para z chęcią dzieliła się wspólnymi zdjęciami w sieci, ale jak się okazuje dziś nie ma już po nich żadnego śladu! Czy Mateusz i Sandra zerwali ze sobą po niespełna kilku tygodniach związku? Zapytaliśmy parę!

Mateusz Borkowski rozstał się z Sandrą?

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" cieszy się coraz większą popularnością. Co za tym idzie, fani programu chcą wiedzieć, co słychać u ich ulubionych komentatorów a celebryci powoli wyrastają na wielkie gwiazdy. Ostatnio sporo mówi się o Ewie Mrozowskiej, która już za kilka miesięcy po raz pierwszy zostanie mamą. Jednak jeszcze niedawno Mateusz Borkowski, czyli Big Boy był na językach internautów, po tym jak pochwalił się w sieci swoją nową dziewczyną Sandrą !

Odważna...! ❤ prawda...! ❤ Żeby z takim CHAMEM BURAKIEM SZOWINISTĄ ???????????? - pisał Mati, proponując jednocześnie, by dać jej medal za odwagę.

Mateusz Borkowski i Sandra poznali się w sieci. Celebryta napisał do niej prywatną wiadomość, po tym jak zobaczył, że przestała pojawiać się w nowych odcinkach jednej z gwiazd YouTube'a - Dawida Fazowskiego. Okazało się, że para rozstała się, stąd nieobecność 26-latki na nowych filmikach. Mateusz wykorzystał okazję i po niedługim wymienianiu ze sobą wiadomości zaprosił Sandrę do Zakopanego. 26-latka przyjęła zaproszenie.

- Poznaliśmy się bliżej, dużo spacerowaliśmy i okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań - powiedziała Sandra w TTV.

Fani Borkowskiego nie wierzyli w ten związek i zarzucali, że Sandra chce wybić się na celebrycie. Big Boy odpowiadał, że u nich wszystko w porządku i nie ma powodów do zmartwień. "Good Life. Kocham Was" - pisał w sieci. Ale czy to jest wciąż aktualne?

Niestety dwa miesiące po publikacjach wspólnych zdjęć wszystkie zniknęły z Instagrama. Mateusz nie obserwuje już Sandry w sieci. 26-latka także nie śledzi jego profilu. Czy to oznacza, że Mateusz i Sandra rozstali się po kilku tygodniach związku? Internauci piszą w okmentarzach, że "było to do przewidzenia". Czy celebryci wciąż są razem? Zapytaliśmy ich i czekamy na odpowiedź.

