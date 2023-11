Maciek to uczestnik "Love Island. Wyspa miłości", który stanął ostatnio przed trudnym wyborem. Przystojniak musiał zdecydować, czy będzie próbował naprawić relację z Oliwią, czy też zwiąże się z inną dziewczyną. Do wyboru miał jeszcze Adę oraz Karinę. Ostatecznie jednak zdecydował się dalej być w parze z Oliwką.

Reklama

Co ciekawe, internauci doszukali się dowodów na to, że jeszcze przed programem Maciej mógł znać się z inną uczestniczką, która niedawno dołączyła do show Polsatu. Co tak naprawdę łączyło go z Beatą? Zobaczcie poniżej!

Maciek i Beata z "Love Island" znali się przed programem?

Beata to nowa uczestniczka "Love Island", która sporo namieszała w luksusowej willi w Hiszpanii. Dziewczyna pojawiła się w niej wraz z Kariną. Obie miały jedno zadanie: odbić pozostałym uczestniczkom chłopaków. Beata od razu zwróciła na siebie uwagę mężczyzn. Panów urzekła jej skromność oraz subtelność. Wśród zainteresowanych nową koleżanką znalazł się również Maciek. Jednak ostatecznie związał się z nią Damian, przez co jego dotychczasowa partnerka - Ada - musiała pożegnać się z show.

Zobacz także: Która z uczestniczek "Love Island" jest twoją ulubioną? Zdecyduj głosując w naszym plebiscycie!

Beata z pewnością cieszy się, że dzięki decyzji Damiana została w programie. Jednak dziewczyna od początku nie ukrywała, że interesuje ją znajomość z innym uczestnikiem. Beata wyznała, że przyszła do "Love Island" ze względu na... Maćka! To właśnie jego zaprosiła na romantyczną randkę. Jednak jak wiemy, nie miała ona szczęśliwego finału.

Internauci zauważyli za to jeden ciekawy szczegół. Okazuje się bowiem, że Beata i Maciek "lajkowali" sobie zdjęcia na Instagramie na długo przed startem show Polsatu. Czy to możliwe, że znali się wcześniej? Jak myślicie?

Zobacz także

Maciek miał za sobą trudny tydzień. Musiał zdecydować, czy będzie walczył o miłość Oliwii, czy też rozpocznie nową przygodę u boku całkiem innej partnerki. Ostatecznie postawił na znajomość z Oliwką

Beata już sporo namieszała w programie. A to dopiero początek! Jak myślicie, czy w końcu uda jej się zdobyć Maćka?