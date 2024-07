Andziaks i Luka to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, które biorą udział w obecnej edycji programu "Azja Express". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Luką, który opowiedział nam nie tylko o przygodach związanych z show, ale także o swoim... poprawianiu urody! 30-letni gwiazdor Internetu ostatnio zdecydował się na pewien zabieg, bo jak przyznaje "nie chce starzeć się z godnością". Co sobie poprawił?

Andziaks i Luka od lat podbijają polski Youtube, a teraz zaskarbili sobie również serca widzów programu "Azja Express". Losy pary śledzi w Internecie setki tysięcy osób, którzy pokochali Andziaks i Lukę za szczerość i naturalność. Ostatnio Luka wyznał swoim fanom, że zdecydował się na botoks. Przed naszą kamerą przyznał, dlaczego postanowił już skorzystać z dobrodziejstwa medycyny estetycznej.

- Ja mam bardzo dobry stosunek do tego. [...] To jest mój drugi botoks w życiu i w tej samej okolicy na czoło. Ja nie robię tego, bo "nie podobam się sobie, bo teraz źle wyglądam, czy coś". Chodzi o to, że jak w dobrej ilości i wcześniej zaczniesz, to później będzie łatwo. Ja nie chcę się starzeć z godnością - przyznał szczerze przed naszą kamerą Luka z "Azja Express".