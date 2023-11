Anna Lucińska i Aleksander Sikora będą gospodarzami nowego programu TVP2 „Wkręceni w randkę”! Jak informują wirtualnemedia.pl, „Wkręceni w randkę” to polska wersja belgijskiego formatu „Matchmakers”. Uczestnicy programu biorą udział w randkach zorganizowanych przez ich przyjaciół. Dopiero po trzech spotkaniach dowiadują się, że były one zaaranżowane. W TVP2 pojawiły się już spoty promujące castingi do show.

Jak wziąć udział w programie „Wkręceni w randkę”?

Do programu mogą się zgłaszać odoby pełnoletnie. Muszą wysłać zgłoszenie na adres emailowy: casting@randkowanie.tv.

Po castingach zostanie wybranych maksymalnie 100 osób. Spośród nich jury programu wyłoni 22 uczestników. Castingi mają potrwać do końca października. Program ma się pojawić na antenie TVP2 późną jesienią, ale dokładnego terminu jeszcze nie podano.

Anna Lucińska znana była dotąd m.in. z „Dzień dobry Polsko”, wystąpiła też w trzeciej edycji „Agent - Gwiazdy” oraz wielu reklamach.

Aleksandra Sikorę możemy oglądać jako prowadzącego w „Pytaniu na śniadanie”.