- Powiem Ci, jak to jest postrzegane: Ta dziewczyna ma już z czego żyć. Ma pieniądze. Jej rodzina ma pieniądze. Ma dziecko, więc teoretycznie ma się kim zająć. Ma dom do prowadzenia. Po co jej to latanie? Po co jej kolejne biznesy? Przecież nie dla pieniędzy? Jaka jest motywacja. Z kim się ścigasz? - zapytał Marcin Prokop.