Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik w "Milionerach" odpadli na pytaniu za 2 tys. zł! "Wstyd, szok, niedowierzanie"

Prowadzący „Dzień dobry TVN” wzięli udział w specjalnym mikołajkowym odcinku „Milionerów”. W programie pojawili się: Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. O ile pierwsza para radziła sobie doskonale, o tyle Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik odpadli na pytaniu za 2 tys. zł! Dziennikarz był załamany tym faktem, a jak brzmiało pytanie, na które nie udzielili poprawnej odpowiedzi.

Paulina Krupińska i Damian Michałowski w "Milionerach" wygrali 125 000! Sami zrezygnowali z dalszej gry, aby nie tracić dotychczasowej wygranej. Potem przyszedł czas na kolejny duet telewizji śniadaniowej czyli Annę Kalczyńską i Andrzeja Sołtysika. Z pierwszymi dwoma pytaniami para dziennikarzy poradziła sobie doskonale, ale kiedy przyszedł czas na trzecie pytanie szybko okazało się, że odpowiedź nie będzie łatwa! Pytanie brzmiało:

Gdy na trybunach pada hasło: "Let's do the Poznań", kibice piłkarscy:

A: stają tyłem do murawy

B: dają sobie buziaki

C: wychodzą ze stadionu

D: rozbierają się do rosołu

Po namyśle prowadzący "Dzień dobry TVN" poprosili o koło ratunkowe pół na pół i zostały odpowiedzi A i B! Andrzej Sołtysik zastanawiał się głośno:

Rozbierają się do rosołu na Legii, stają tyłem do murawy na Lechu. Z kolei Anna Kalczyńska dodała: Oba warianty są prawdopodobne. Mogą się rozebrać się do rosołu (...). Moim zdaniem D