Gwiazdami kolejnego odcinka programu TVN - "Starsza pani musi fiknąć" są Anna Dereszowska (wiek: 38) i jej tata, Krzysztof Dereszowski. Tylko u nas wyjątkowy, niepublikowany fragment show w którym ojciec aktorki, z zawodu ginekolog, opowiada o narodzinach Ani! To naprawdę wzruszająca historia. Czekacie na ich przygody w programie? My bardzo! Przy okazji poznajcie rodzinę Dereszowskiej!

Ania w show wystąpiła z tatą. Jej mama, Dagmara, zmarła na raka, kiedy aktorka miała zaledwie 9 lat:

Więcej zdradziła w "Urodzie Życia". Wraz ze starszym bratem bardzo przeżyli jej odejście:

Pamiętam, że miałam takie poczucie, iż Andrzej, mój brat, był bardziej związany z mamą niż ja. On był synkiem mamusi, ja byłam córeczką tatusia. Wydawało mi się, że on przeżył bardziej śmierć mamy. Ale prawda jest taka, że oboje przeżyliśmy jej odejście bardzo, bardzo mocno, ale każde z nas inaczej. To zrozumiałam dopiero później - powiedziała gwiazda.