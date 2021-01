Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w ultra modnym płaszczu z futerka. W Zarze kupisz je za 100 złotych

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest bez wątpienia jedną z najbardziej stylowych uczestniczek hitu TVP. Rolniczka coraz częściej prezentuje w mediach społecznościowych swoje zestawy, które są inspiracją dla wielu kobiet, a w komentarzach pojawia się mnóstwo pytań o marki ubrań, które nosi Anna. Tym razem naszą uwagę zwróciła stylizacja Anny Bardowskiej z futrzanym płaszczem w roli głównej. To prawdziwy hit sezonu, a teraz można go kupić na wyprzedaży w topowych sieciówkach!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w ultra modnym płaszczu z futerka. Wiemy, gdzie kupicie podobne!

Ciepłe płaszcze ze sztucznego futerka w tym sezonie są prawdziwym hitem. Jeszcze do niedawna to modele w ciemnych kolorach rządziły w sieciówkach, a w tym sezonie, kiedy beż wrócił do łask, najmodniejsze okazały się futrzane płaszcze w jasnych odcieniach. Już od dłuższego czasu nosiły je gwiazdy, m.in Paulina Sykut-Jeżyna, a teraz na ten model zdecydowała się również Anna Bardowska.

Rolniczka do beżowego płaszcza ze sztucznego futerka wybrała szalik w kratę i torbę O bag. Trzeba przyznać, że to idealny look na mroźną zimę. Jest naprawdę ciepły i wygląda stylowo. Znalazłyśmy podobne modele futrzanych płaszczy w Zarze i Mango. Ceny zaczynają się już od 139 zł. Sami spójrzcie!

Instagram

Futrzany płaszcz w stylu Anny Bardowskiej można znaleźć ma wyprzedaży w Zarze za 139 zł.

Mat. prasowe

Ciepłe, jasne płaszcze to w tym sezonie prawdziwy hit! W Mango hitowy model jest nadal dostępy w cenie 159 zł.