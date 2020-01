Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie córki. Liwia to wykapana mama?

Anna Bardowska kilka tygodni temu po raz drugi została mamą. Na świecie pojawiła się jej córeczka, która otrzymała bardzo oryginalne imię. Dziewczynka nazywa się Liwia. Ponoć to imię wybrał dla niej starszy braciszek, Jaś.

Ania Bardowska pochwaliła się właśnie na Instagramie nowym zdjęciem z małą Liwią. Musimy przyznać, że dziewczynka jest przeurocza!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie córki

Gwiazda "Rolnik szuka żony" nie sądziła, że zgłaszając się do programu spotka miłość swojego życia. Grzegorz od razu zwrócił na nią uwagę. Ania była jego faworytką od samego początku. Po zakończeniu show bardzo szybko poprosił ją o rękę. Para wzięła ślub, a kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich synek, Jan. Teraz do tej wesołej gromadki dołączyła również Liwia. Imię wybrał dla niej brat. Ania Bardowska zdradziła, że zostało one zainspirowane powieścią "Quo Vadis", którą czytała synkowi.

Żona rolnika chętnie chwali się w sieci chwilami spędzonymi ze swoją córeczką. Na jej Instagramie pojawiło się własnie nowe zdjęcie. Widać na nim Liwię w pełnej okazałości. Dziewczynka jest prześliczna! Czy wy też uważacie, że urodę skradła Ani?

Anna i Grzegorz nie spodziewali się, że program tak wiele zmieni w ich życiu