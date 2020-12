Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" na rodzinnym zdjęciu. Jej sukienka to idealna propozycja na święta! Znamy markę i cenę

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" znów zachwyca swoją stylizacją. Tym razem rolniczka zachwyciła czerwoną sukienką w kwiaty, którą założyła na urodziny swojego synka, Jasia. Ten model idealnie sprawdzi się również na święta Bożego Narodzenia. Jeśli poszukujecie ultra kobiecej sukienki na święta w atrakcyjnej cenie - ten model jest idealny! A cena? Sami spójrzcie, teraz jest dostępna na wyprzedaży!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w sukience idealnej na święta!

Anna Bardowska podczas ważnych wydarzeń rodzinnych zawsze stara się wyglądać kobieco i elegancko. Rolniczka wybiera wtedy sukienki, które podkreślają atuty jej świetnej figury. Tym razem na urodziny synka Anna Bardowska założyła ultra kobiecą czerwoną sukienkę w kwiatowe wzory z zabudowanym dekoltem i falbaną.

Dzisiaj świętowaliśmy 4 urodziny Jasia❤️❤️❤️. Wzrusza mnie ten mały człowiek na każdym kroku. Zasnął przed chwilą i wcale nie był najbardziej zachwycony zabawkami, a obecnością najbliższych i wspólną zabawą❤💝. - napisała Anna Bardowska pod wspólnym zdjęciem.

Obserwatorki rolniczki są zachwycone jej kreacją, którą wybrała na urodziny syna. Czerwona sukienka w kwiaty z falbaną na dole skradła ich serca. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów i pytań o markę sukienki:

Ładna sukienka 😉. Pięknie wyglądasz, powiedz skąd sukienka🙏

Sprawdziliśmy dla Was ten model i wiemy, że czerwona sukienka w kwiaty z wysokim dekoltem to propozycja marki Missguided. Obecnie sukienka jest przeceniona na 87 zł ze 175 zł! To świetna okazja, a ten model idealnie sprawdzi się podczas świątecznego spotkania w gronie najbliższych.

Tylko spójrzcie, jak Anna Bardowska wygląda w czerwonej sukience Missguided!

Zobacz także: Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się wizytą św. Mikołaja. Nie uwierzycie, kto wystąpił w tej roli!

Mat. prasowe

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już od dawna zachwyca swoimi stylizacjami. Ostatnio zwróciła uwagę swoich obserwatorek zestawem z płaszczem w kratę marki Mosquito za 239 zł.