Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " weekendy zawsze spędza bardzo rodzinnie, ale ostatnio zrobiła wyjątek i razem z mężem urządzili sobie wieczór bez dzieci. Teraz rolniczka pochwaliła się rodzinnym zdjęciem, a jedna z Internautek pyta o szybki powrót z randki z mężem! Co się stało? Anna Bardowska odpowiedziała... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z rodzinnego spaceru, a fanka pyta o randkę z mężem Anna i Grzegorz Bardowscy są jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par, które znalazły miłość w programie "Rolnik szuka żony". W mediach społecznościowych na bieżąco informują swoich obserwatorów o tym, co dzieje się w ich życiu prywatnym i relacjonują budową swojego wymarzonego domu. Rolniczka jest już na etapie wybierania projektów i pokazała, jak będzie wyglądała łazienka , a ostatnio zdecydowała się na wieczorne wyjście z mężem do znajomych. Niedługo po tym Anna opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie z mroźnego spaceru, a jedna z Internautek żartuje, że para bardzo szybko wróciła z randki: Szybko wróciliście z tej randki 😆 - napisała jedna z Internautek. Na reakcję Anny Bardowskiej nie trzeba było długo czekać. Rolniczka wyznała, że to tylko kilkugodzinne wyjście do znajomych: to tylko kilkugodzinny wyskok 😉 Tylko spójrzcie na nowe rodzinne zdjęcia rodziny Bardowskich! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu! "To najpiękniejszy etap budowy"! Wyświetl ten post na Instagramie. ...