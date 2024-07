Anita Sokołowska bierze udział w nowym show Polsatu "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". Jak sobie poradzi w nowej roli? Na to pytanie na razie trudno jest odpowiedzieć, ale my wiemy jedno! Sokołowska radzi sobie świetnie w przygotowywaniu posiłków dla swojego synka Antosia. Tylko w rozmowie z Party.pl zdradziła, co mu gotuje!

Ja starałam się być ambitną mamą. To znaczy wszystkie warzywa, wszystko co wkładałam do garnka, jest na maksa ekologiczne, wypatrzone. Przepisy są dziesięć razy sprawdzone, żebym niczego nie zepsuła. To jest inne gotowanie - bez soli, bez ciężkich sosów - trzeba wiedzieć, co się daje maluszkowi - powiedziała nam Sokołowska.

Okazuje się, że Anita zaliczyła kiedyś kuchenną wpadkę z... marchewką! Zobaczcie nasze wideo do końca, by dowiedzieć się, o co chodziło!

Myślicie, że Anita Sokołowska poradzi sobie w "Top Chefie"? My trzymamy za nią kciuki!

