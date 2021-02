Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnej kurtce na wiosnę z Zary. Teraz kupicie ją o połowę taniej!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem jedna z najpopularniejszych rolniczek opublikowała na Instagramie kolejną relację, ale to jej kurtka zwraca największą uwagę. Anna Bardowska wybrała jeden z najmodniejszych modeli na wiosnę, co więcej dostępny jest teraz w Zarze za połowę ceny! To prawdziwa perełka, na którą warto polować. Zobaczcie sami...

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnej kurtce na wiosnę z Zary za 89 zł

Anna Bardowska coraz częściej zwraca uwagę swoimi stylizacjami. Uczestniczka "Rolnika" stawia na sieciówki i jej wybór zazwyczaj pada na Zarę lub Reserved. Ostatnio rolniczka nagrała kolejną relację, którą podzieliła się ze swoimi fanami, ale na uwagę zasługuje stylizacja Anny Bardowskiej. Żona Grzegorza wybrała bardzo modną w ostatnim czasie kurtkę koszulową, którą kupiła w Zarze jakiś czas temu za 199 zł! Teraz ten model dostępny jest na wyprzedaży i za tę samą kurtkę zapłacimy zaledwie 89 zł!

To idealna kurtka na wiosnę, która świetnie sprawdzi się na wiele okazji - można ją założyć do swetra i jeansów, ale doskonale prezentuje się też z dopasowaną, dzianinową sukienką. Żywe kolory sprawiają, że to świetna propozycja na nadchodzący sezon, a cena zachęca do polowania na taką perełkę!

Sami spójrzcie!

Instagram

Na zimowej wyprzedaży kurtka koszulowa z Zary jest przeceniona z 199 zł na 89 zł! Ten model idealnie sprawdzi się na wiosenne spacery.

Mat. prasowe

Anna Bardowska uwielbia ten model kurtki koszulowej z Zary i często traktuje ją jako alternatywę dla tradycyjnej kurtki, ramoneski czy płaszcza.