Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała romantyczne zdjęcie z mężem! "Dzisiaj na wychodnym" zdradziła w sieci

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci nowe zdjęcie z mężem i zdradziła, gdzie spędzili sobotni wieczór! Okazuje się, że para zafundowała sobie wyjście bez dzieci. Internauci są zachwyceni najnowszą fotką Ani i Grześka. Widać, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Zobaczcie, rolnik czule obejmuje ukochaną żonę.

Ania i Grzesiek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Zakochani wzięli udział w drugiej edycji programu Telweizyjnej Jedynki i chyba wszyscy fani doskonale pamiętają, że Grzesiek jużna etapie czytania listów zachwycił się Anią i przyznał, że mógłby się jej oświadczyć. Tak też się stało, a już kilka miesięcy po zakończeniu programu para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Dziś Ania i Grzesiek tworzą szczęśliwe małżeństwo, które doczekało się dwójki dzieci. Zakochani są w trakcie budowy nowego domu, do którego być może już wkrótce będą mogli się przeprowadzić.

Ania i Grzesiek Bardowscy z pewnością mają teraz naprawdę sporo obowiązków, ale w minioną sobotę para postanowiła nieco zaszaleć. Żona rolnika zdradziła, że bez dzieci wybrali się do swoich znajomych.

Internauci są zachwyceni najnowszą fotką pary!

- To było przeznaczenie musieliście się spotkać na swojej drodze❤️

- Jaka z was piękna para😍

- Pięknie wyglądacie 😍

- Nawet z wyglądu do siebie pasujecie❤️- komentują fani.