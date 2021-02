Ania Bardowska przyjaźni się ze swoją rywalką z "Rolnik szuka żony"! Zdradziła, co słychać u byłej kandydatki Grześka! 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci film w którym opowiedziała o relacjach z pozostałymi uczestnikami programu! Z kim utrzymuje kontakt? Okazuje się, że Ania zaprzyjaźniła się ze swoją rywalką z hitu TVP. Co słychać u byłej kandydatki Grześka? Sprawdźcie, co zdradziła żona rolnika.

Ania i Grzesiek Bardowscy wystąpili w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik od samego początku był zauroczony Anią i nawet już na etapie czytania listów głośno przyznał, że to kobieta, z którą mógłby spędzić reszte życia. W programie o serce Grześka walczyła również m.in. Paulina, ale kandydatka rolnika szybko zauważyła, że nie ma u niego szans.

Powoli zaczynam się zastanawiać co ja tutaj robię. Rodzice Grześka są super, w domu jest fajnie, ale on się lepiej dogaduje z Anią, to nie jest facet dla mnie i to już z mojego punktu widzenia- mówiła w programie Paulina.