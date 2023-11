Znają się od dawna, choć na początku nie pałali do siebie sympatią. Akop podrywał bowiem koleżankę Sylwii, niestety, nic z tego nie wyszło. Po roku ponownie spotkali się na kursie, który prowadził gwiazdor. Byli już wtedy w związkach, ale... poczuli coś do siebie. I tak po dwóch tygodniach zamieszkali ze sobą, a po trzech miesiącach wzięli ślub! Niewiele osób wróżyło im sukces i powodzenie:

Po rocznej przerwie spotkaliśmy się na kursie który prowadziłem. Ja byłem w związku... ona była w związku. Mimo ze na początku była do mnie źle nastawiona, rzuciliśmy wszystko na jedną kartę. Po 2 tygodniach już mieszkaliśmy razem. Po kolejnych 3 miesiącach był ślub . Wszyscy plotkowali o tym, że na bank mamy wpadkę ???? Albo ze po roku weźmiemy rozwód ???? a tu niedługo minie 6 rok po ślubie i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. - napisał na Instagramie Akop Szostak