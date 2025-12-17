Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zabrała głos po rozstaniu z Krzysztofem. Wyjawiła prawdę o ich relacji
Agnieszka z "Rolnik szuka żony" długo milczała po finale 12. edycji. Po rozstaniu z Krzysztofem spadła na nią fala krytyki, ale dłużej nie zamierza milczeć. Właśnie zaskoczyła poruszającym wpisem i wszystko ujawniła! Tego nie miała szansy powiedzieć w finale...
Agnieszka wzięła udział w 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" i była kandydatką Krzysztofa. Od początku wydawało się, że para jest dla siebie stworzona i trafiła ich strzała amora. Po tym, jak Krzysztof oficjalnie wybrał Agnieszkę, sytuacja zaczęła się zmieniać i choć rolnik cały czas podkreślał, że to Agnieszka jest tą jedyną, to jego wybrana powoli zaczęła się dystansować i ostatecznie w finale "Rolnika" poinformowali, że nie są już razem.
Agnieszka długo milczała, a emocje wokół jej osoby były ogromne. Spadła na nią fala krytyki, ale już dłużej nie zamierza milczeć. Teraz zabrała głos i opowiedziała swoją wersję.
Agnieszka z "Rolnik szuka żony" opublikowała poruszający wpis i ujawnia prawdę
Po pierwszych randkach w 12. edycji "Rolnik szuka żony" widzowie byli przekonani, że Agnieszka i Krzysztof będą parą, która po programie będzie kontynuowała swoją znajomość. Z czasem okazało się, że ta relacja rozpadła się, a Agnieszka poinformowała rolnika, że nie jest gotowa na to, aby tworzyli parę. Niedługo potem rozstali się, a w sieci zawrzało.
Niektórzy internauci krytykowali Agnieszkę za to, że zgłosiła się do programu skoro tak naprawdę nie zamierzała wracać z Londynu, a jej dystans wobec Krzysztofa był mocno widoczny. Oliwy do ognia dodały jej słowa" o chodzeniu za rękę, bo były kamery", które zaskoczyła nawet Martę Manowską.
Teraz Agnieszka z "Rolnika" zabrała głos, kiedy emocje już nieco opadły i wyjawiła prawdę. Kandydatka Krzysztofa pisze wprost, że była szczera i dawała szansę tej relacji, ale uczucie nie przyszło!
Wierzę, że przez życie łatwiej i piękniej idzie się we dwójkę! Właśnie dlatego zdecydowałam się spróbować. Od początku byłam szczera w tym co czuję… i czego jeszcze nie czuję. Dałam tej historii przestrzeń, wierząc, że uczucie może przyjść z czasem. Bardzo chciałam, żeby tak się stało!
Agnieszka przyznała wprost, że nie zakochała się w Krzysztofie!
Nie zakochałam się.I to nie dlatego, że nie chciałam.Po prostu moje serce ma swoje tempo i nie zawsze mieści się ono w ramach programu.
Agnieszka szczerze o programie "Rolnik szuka żony"
Kandydatka Krzysztofa z 12. edycji "Rolnik szuka żony" podkreśliła też, że to, co widzieliśmy na ekranie to jedynie część ich historii. Agnieszka deklaruje wprost, że uczucia traktuje bardzo poważnie i nadal twierdzi, że dla odpowiedniej osoby może zmienić swój adres:
Niektóre rzeczy, które widzieliście na ekranie były uproszczone. Inne nie pojawiły się wcale.Wiele momentów przemilczałam, nie dlatego, że ich nie było, ale dlatego, że nie wszystko da się i trzeba opowiadać publicznie.Część historii po prostu została poza kadrem.Jestem dziewczyną ze wsi, wychowaną w prostych wartościach, gdzie relacje buduje się cierpliwie, a uczucia traktuje poważnie.Choć dziś moim miejscem jest Londyn wiem, że dla właściwej osoby potrafię zmienić swój świat.
Uczestniczka nie ukrywa, że nie każda relacja kończy się happy endem i jej historii z Krzysztofem zabrakło tej iskry do wielkiego uczucia:
Nie każda historia kończy się miłością.Czasem kończy się świadomością, że zrobiło się wszystko, co było możliwe.Bo wierzę, że zmiana życia dla miłości nie jest słabością…jest odwagą. A ja tej odwagi mam w sobie więcej, niż niektórzy sądzą...Jestem wdzięczna, że dałam sobie szansę.
Jesteście zaskoczeni wpisem Agnieszki z "Rolnik szuka żony"?
