Agnieszka z "Gogglebox" pokazała, jak świętowała Dzień Babci. Jej wnuk jest już naprawdę duży!

Agnieszka Kotońska to jedna z ulubionych bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Kobieta występuje tam wraz ze swoim mężem Arturem. W poprzednich sezonach towarzyszył im syn Dajan, jednak teraz chłopak coraz rzadziej pokazuje się w show TTV.

Nie wszyscy wiedzą, że Kotońscy są już dziadkami! Dajan doczekał się bowiem synka, który w mgnieniu oka skradł serca całej rodziny. Tylko spójrzcie, jak chłopczyk świętował Dzień Babci i Dziadka. Agnieszka Kotońska pokazała kilka zdjęć, które chwytają za serce!

Agnieszka Kotońska nigdy nie ukrywała, że bardzo wcześnie została mamą. Gdy zaczęła spotykać się z Arturem, oboje byli jeszcze nastolatkami. Niedługo później okazało się, że zostaną rodzicami. Dzięki temu mają teraz świetny kontakt ze swoim synem, dla którego są nie tylko mamą i tatą, ale również i przyjaciółmi.

Agnieszka Kotońska jest już młodą babcią. Dajan i jego życiowa partnerka trzy lata temu doczekali się bowiem synka, który ma na imię Tymek. Gwiazda "Gogglebox" uwielbia spędzać czas z maluchem. Często chwali się ich wspólnymi chwilami na Instagramie. Ostatnio nie mogła odmówić sobie przyjemności i pokazała, jakie niespodzianki przygotował dla niej wnuczek z okazji Dnia Babci.

Największy mój skarb, szczęście iskierka, która daje mi najwięcej energii do życia ❤❤dziś świętujemy Dzień Babci ❣❣❤❤- kochanie moje pamiętaj, że babcia będzie kochać najmocniej, do końca świata i jeden dzień dłużej ❤❤❤Jesteś dla mnie wszystkim ❤❤Dziękuję dzieciaki @dajankotonski @karolainnnn_ za cudowny prezent to dzięki Wam Razem z Tymusiem świętujemy już 3 raz Dzień Babci ❤❤❤ Wysyłamy życzenia wszystkim babciom. P.S. Tymuś kocha balony, mówi Babcia jest impreza przyjedziesz ❤ - napisała pod ich wspólnymi zdjęciami Agnieszka Kotońska.