Agnieszka Woźniak-Starak została oskarżona o to, że nie ogląda programu, który sama prowadzi. Chodzi oczywiście o "Big Brothera". Jedna z gazet napisała, że gwiazda była nieprzygotowana do niedzielnego odcinka na żywo i ciągle się myliła, dlatego została wezwana na rozmowę do stacji TVN.

Reklama

Party.pl postanowiło zapytać gwiazdę, jak jest naprawdę! Nie uwierzycie, ile odcinków reality show ominęła Agnieszka Woźniak-Starak. Prowadząca show przyznała również, jakie kroki podejmie wobec osób, które zarzucają jej nieprzygotowanie do pracy! Takiej odpowiedzi się nie spodziewacie. Koniecznie obejrzyjcie wideo!

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak spędziła 5 godzin u fryzjera! Efekt? Będziecie w szoku..