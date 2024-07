Już w środę, 18 listopada, kolejny odcinek popularnego serialu "Gwiazdy w karetce". Kolejną gwiazdą, która pozna pracę ratowników medycznych od podszewki jest Agnieszka Więdłocha. Brawurowa jazda karetką do potrąconego rowerzysty. Wizyta u starszej pani z dusznościami i… niezłym charakterkiem. Wezwanie do mężczyzny, który stracił przytomność po zażyciu dopalaczy. To tylko namiastka wyzwań, które czekają ratowników medycznych, i z którymi przyjdzie zmierzyć się Agnieszce Więdłosze. Aktorka na co dzień udziela się charytatywnie i pomaga ludziom:

Reklama

Moje angażowanie się w tego typu akcje - pomoc charytatywną, fundację - wynika z tego, że tyle dostałam dobra i mam poczucie, że muszę teraz to dobro oddać komuś.

Co jeszcze powiedziała gwiazda? Posłuchajcie!

Reklama

Zobacz: Rafał Cieszyński kolejnym gościem programu "Gwiazdy w karetce". Zobaczcie zwiastun!