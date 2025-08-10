Tegoroczny "Taniec z Gwiazdami" zdecydowanie będzie różnił się od poprzednich sezonów. Jak zapowiadają organizatorzy, czeka nas wiele niespodzianek związanych z jubileuszem tanecznego show.

Agnieszka Kaczorowska o 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska podczas ramówki Polsatu zapytana przez naszego reportera o emocje, jakie towarzyszą jej przed kolejnym sezonem "Tańca z Gwiazdami" wyjawiła, że bardzo szczęśliwa, ponieważ to właśnie "Taniec z Gwiazdami" odegrał bardzo ważną rolę w jej życiu. Był to punkt przełomowy w życiu aktorki, gdyż większość osób kojarzyła ją jako Bożenkę z Klanu.

Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tej jubileuszowej (edycji) i myślę, że będzie ona dla mnie taka emocjonalna i ważna - wyznała Kaczorowska.

Agnieszka zdradziła nam, że po poprzedniej edycji potrzebowała półtora miesiąca "wstawała na nogi", aby podjąć decyzję o udziale w kolejnym sezonie show. Czym nas może zaskoczyć 17. edycja "Tańca z Gwiazdami"?

Okazuje się, że dla tancerzy również wiele rzeczy będzie niespodzianką. To będzie zdecydowanie inna edycja niż poprzednie.

Nam produkcja nic nie mówi. Mówią tylko, że będzie dużo niespodzianek - podsumowała Aga.

