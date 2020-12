Agnieszka i Robert Filochowscy z "Rolnik szuka żony" pokazali zdjęcie z synem.  Zobaczcie, jak spędzają święta! 

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pokazała piękne, rodzinne zdjęcie. Była uczestniczka programu TVP złożyła życzenia swoim obserwatorom, a przy okazji opublikowała świąteczną fotkę, na której pozuje z mężem i synem. Internauci są zachwyceni! Spójrzcie tylko, jak dziś prezentuje się jedna z najfajnieszych i najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony".

Agnieszka i Robert Filochowscy z synem

Agnieszka i Robert Filochowscy wystąpili w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Para wzięła ślub wiosną 2016 roku, a rok później na świecie pojawił się ich syn, Tomek. Fani programu o poszukujących miłości rolnikach do dziś mocno kibicują Agnieszce i Robertowi, jednak para bardzo rzadko publikuje w sieci swoje zdjęcia nie opowiada publicznie o swoim życiu- zakochani tylko co jakiś czas biorą udział w nagraniach świątecznych odcinków "Rolnik szuka żony". Czy pojawią się również w odcinku, który zostanie wyemitowany w najbliższą niedzielę 27 grudnia? Niestety, w zwiastunie programu nie widać Agnieszki i Roberta. Agnieszka i Robert nie zapomnieli jednak o internautach, którzy im kibicują- para opublikoała w sieci nowe zdjęcie z synem.

Zdrowych i wesołych Świąt 🎄- napisała Agnieszka Filochowska.

Internauci są zachwyceni świątecznym zdjęciem całej rodzinki!

- Cudowna Rodzinka⛄⛄⛄🎄🎄🎄

- Moja ulubiona para z RSŻ ❤️

- 💜 piękna Rodzina!

- Jak fajnie Was widzieć😍 Wesołych Świąt kochani 💫☃️🎄❤- komentują fani.

Zobaczcie najnowsze zdjęcie Agnieszki i Roberta Filochowskich z synem!

