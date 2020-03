Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pokazała syna. Tomek rośnie jak na drożdżach! 

Agnieszka i Robert Filochowscy poznali się na planie 2. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo wydawało się, że tych dwoje nie łączy zbyt wiele, pod koniec show okazało się inaczej. Robert wybrał Agnieszkę i postanowił spróbować stworzyć z nią związek. Jego decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę. Para stanęła na ślubnym kobiercu, a niedługo potem na świecie pojawił się ich synek, Tomasz.

Agnieszka Filochowska pochwaliła się niedawno najnowszym zdjęciem z maluchem. Tomek rośnie jak na drożdżach!

Jak wygląda syn Roberta i Agnieszki z "Rolnik szuka żony 2"?

Jak już wspomnieliśmy, na początku 2. edycji "Rolnika" Robert nie był do końca zainteresowany Agnieszką. Jego uwaga skupiona była przede wszystkim na Krysi. Jednak później wszystko zmieniło się diametralnie. Rolnik zrozumiał, że to właśnie Agnieszka najbardziej go intryguje. Robert postanowił poznać ją lepiej i to ją wybrał na swoją partnerkę.

Para wzięła ślub w 2016 roku. Niedługo potem na świecie pojawił się ich synek, któremu dali na imię Tomek. Chłopiec jest oczkiem w głowie rodziców. Chętnie pomaga im też na gospodarstwie, co można wywnioskować po najnowszym zdjęciu, które pojawiło się na Instagramie Agnieszki. Filochowska pochwaliła się zdjęciem z kabiny traktora. Obok niej siedzi zadowolony maluch, który jest już naprawdę duży!

Czas ruszyć do pracy 🙂🚜 - napisała pod fotografią Agnieszka.

Fanki zgodnie twierdzą, że Tomek to skóra zdjęta z mamy.

- Ale synek podobny do mamusi ❤️😍 - Cała Mama😍❤️ - piszą fani.

Wy też uważacie, że Tomek jest bardziej podobny do Agnieszki niż do Roberta?

Lubicie tę parę?