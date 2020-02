Agata z "Rolnik szuka żony" pozuje w bikini. Z kim wyjechała na wakacje?

Agata Rusak to uczestniczka 5. edycji "Rolnik szuka żony". W programie poznała Łukasza Sędrowskiego, który od razu skradł jej serce. Para zdążyła się nawet zaręczyć. Jednak po programie ich uczucie wygasło. Teraz oboje są prawdopodobnie singlami. Agata stara się jednak dobrze korzystać z tego czasu i poświęca go między innymi na podróże.

Ostatnio uczestniczka "Rolnika" pokazała kilka zdjęć ze swojej wyprawy do Zakopanego. Na jednym z nich pozuje w bikini! Czy ktoś jej towarzyszy podczas wyprawy?

Agata z "Rolnik szuka żony" w bikini

Agata Rusak i Łukasz Sędrowski wydawali się być naprawdę dobrze dobraną parą. Rolnik odrzucił dla niej między innymi Paulinę, która wyjątkowo źle to przyjęła. Później zaczął snuć plany ze swoją wybranką. Jeszcze w programie zaręczyli się i rozmawiali o tym, ile chcą mieć dzieci.

Niestety, czar prysł, a oni są teraz singlami. Do tej pory żadne z nich nie zdradziło, dlaczego ten związek dobiegł końca. Za to Łukasz chętnie odwiedza popularny program śniadaniowy, gdzie opowiada między innymi o tym, jak to jest być singlem na wsi. Z kolei Agata woli skupić się na sobie i swoich przyjemnościach. Jak już wspomnieliśmy, ostatnio spędziła kilka dni w Zakopanem. Uczestniczka "Rolnika" pochwaliła się na Instagramie kilkoma zdjęciami z wyjazdu. Na jednym z nich pozuje w bikini!

Chwila cudownego relaksu... Góry swą cudownością wzbudzają zachwyt a swoją potęgą przerażają, takie dzieło natury - napisała pod fotografiami.

Jak myślicie, czy podczas tego wyjazdu towarzyszy jej jakiś przystojniak?

(więcej zdjęć zobaczycie klikając w strzałkę w prawo)

Uważacie, że Agata i Łukasz pasowali do siebie?