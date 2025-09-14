13 września 2025 roku widzowie TVN zobaczyli drugi odcinek programu "Afryka Express". Uczestnicy show, którzy rywalizują w afrykańskich realiach, stanęli przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem ich zadaniem było dotarcie do jednej ze szkół, w której wspólnie z dziećmi musieli nauczyć się dziesięciu nazw zwierząt w języku suahili. Zadanie okazało się nie tylko edukacyjne, ale i kluczowe dla dalszego udziału w programie. Po jego wykonaniu każda z par otrzymała kopertę z informacją, że duet, który jako ostatni dotrze na metę, zostanie wyeliminowany. Taka formuła wzbudziła w uczestnikach ogromne emocje i presję czasu, szczególnie podczas łapania autostopu i podróży przez afrykańskie drogi.

Reklama

Katarzyna Niezgoda i jej mąż odpadli – co się wydarzyło?

Dramat rozegrał się pod koniec odcinka. Mimo wysiłków i determinacji Katarzyna Niezgoda oraz jej mąż Paweł dotarli na metę jako ostatni. W związku z zasadami programu para musiała pożegnać się z dalszym udziałem w "Afryka Express". Chwilę przed nimi na mecie pojawili się Ewa Gawryluk z mężem, co przypieczętowało los Katarzyny i Pawła.

Ich odpadnięcie wywołało poruszenie wśród widzów. Fani programu nie kryli żalu i rozczarowania w komentarzach publikowanych pod oficjalnymi postami produkcji. Wielu z nich uważało tę parę za jedną z najbardziej sympatycznych i pozytywnie nastawionych do rywalizacji.

Kto dotarł pierwszy? Sukces Tomasza Iwana i Karoliny Woźniak

Na przeciwnym biegunie emocji znaleźli się Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, którzy jako pierwsi dotarli na metę, gdzie czekała na uczestników Izabella Krzan. Dzięki swojemu zwycięstwu otrzymali bonus w postaci braku konieczności szukania noclegu tego wieczoru. Ich sukces był rezultatem sprawnego działania i szybkiego zorganizowania transportu.

Tuż za nimi linię mety przekroczyli Wiktoria Gąsiewska z bratem, Izu Ugonoh z żoną, Nikodem Rozbicki z przyjacielem oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Walka była zacięta, a różnice czasowe pomiędzy kolejnymi parami nie należały do dużych.

Internet reaguje: fani nie mogą pogodzić się z decyzją

Społeczność internetowa natychmiast zareagowała na ogłoszenie wyników drugiego odcinka "Afryka Express". Wielu widzów wyraziło smutek i niezadowolenie z faktu, że Katarzyna Niezgoda i jej mąż musieli opuścić program.

Komentarze pojawiły się m.in. na Instagramie, gdzie widzowie pisali: "Przykre. Bardzo pozytywna para...", "Szkoda, że tak szybko zakończyli przygodę. Katarzyna i Paweł byli świetną parą!", "Najsympatyczniejsza para, wielka szkoda". Tak emocjonalna reakcja pokazuje, jak silne więzi potrafią zawiązać się pomiędzy uczestnikami a publicznością.

Reklama

Zobacz także: Wszystko stało się jasne. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła doniesienia