Niestety, stało się najgorsze! Adam Adamonis był zmuszony zrezygnować z programu "Taniec z gwiazdami". Kontuzja, której doznał, okazała się na tyle groźna, że tancerz nie może kontynuować swojej przygody w show Polsatu. Kto go zastąpi u boku pięknej Sandry Kubickiej? Zobaczcie poniżej!

Adam Adamonis już kilka tygodni temu doznał poważnej kontuzji. W jednym z odcinków musiał go zastąpić Wojciech Jeschke. Jednak chwilę później Adam Adamonis znowu wrócił do "Tańca z gwiazdami", ku uciesze jego tanecznej partnerki, Sandry Kubickiej, z którą zdążył się już zżyć. Niestety, teraz okazuje się, że gwiazdor nie może dalej tańczyć.

Dla Adama Adamonisa jest to okrutny cios. Tancerz nie spodziewał się bowiem, że sprawy potoczą się w ten sposób. Adam Adamonis był pewien, że opanuje kontuzję.

Jest mi strasznie przykro. Naprawdę strasznie. Przede wszystkim dlatego, że to się stało teraz, pod koniec programu, przed samą metą. Nie chciałbym też, żeby ktoś się nade mną litował, bo zawsze byłem i jestem fighterem, ale kontuzja okazała się na tyle poważna, że nie mógłbym dalej tańczyć. Jestem bardzo dumny, że udało mi się doprowadzić moją partnerkę Sandrę aż do ćwierćfinału i bardzo się cieszę, że rozbudziłem w niej taką miłość do tańca. I będę za nią bardzo trzymał kciuki - zapewnia Adam Adamonis.