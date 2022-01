"99 gra o wszystko": Będzie drugi sezon! Kto wystąpi? To spore zaskoczenie

Wygląda na to, że "Prince Charming", czyli nowy gejowski program typu reality show, spodobał się widzom. Jak właśnie ogłoszono, będzie można go zobaczyć nie tylko w player.pl, ale też w popularnej stacji telewizyjnej! Wychodzimy naprzeciw Waszym prośbom i oczekiwaniom - pisze produkcja programu. Gdzie i kiedy zobaczymy "Prince Charming"? Zobaczcie szczegóły! Zobacz także: "Prince Charming": czy w programie doszło do zbliżeń? Jacek Jelonek zdradził prawdę "Prince Charming" na antenie TTV "Prince Charming" to pierwszy w naszym kraju program randkowy, w którym o miłość walczą homoseksualni mężczyźni. Format, który na świecie bił rekordy popularności, okazał się popularny również w Polsce. I to na tyle, że zdecydowano, by wylądował na antenie TTV. Mamy dla Was niespodziankę! 😊 Wychodzimy naprzeciw Waszym prośbom i oczekiwaniom, a także opiniom mediów! Każdy zasługuje na to, by zobaczyć ten odważny program o gejach , dlatego @princecharmingpolska wjeżdża na antenę #TTV już od 2 listopada! 🤗 - poinformowała produkcja. Odcinki show będzie można oglądać od wtorku do czwartku o godz. 22:30. Oczywiście nadal będzie on dostępny na Playerze. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez TTV.pl (@ttv.pl) Gwiazdą show i tytułowym "księciem" jest Jacek Jelonek . Przystojny model występował wcześniej w licznych kampaniach reklamowych. Śledzicie już jego losy w programie? A może zaczniecie w TTV? Zobacz także: "Prince Charming": co...