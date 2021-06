"40 kontra 20": Znamy kolejne uczestniczki. Kim są Magda Chajko i Kinga Zapadka?

Stacja TVN7 startuje z nowym randkowym show "40 kontra 20" i już wiadomo, że będzie to program, który dostarczy nam niesamowitych emocji - zwłaszcza, gdy będzie w nim tak wiele ciekawych osobowości jak Kinga Zapadka oraz Magda Chajko. To kolejne dwie uczestniczki, które będą walczyć o serce któregoś z przystojnych panów - Seniora lub Juniora. Kim są dziewczyny i co lubią robić na co dzień? Sprawdźcie!

Zobacz także: "40 kontra 20": Poznajcie kolejne uczestniczki programu! Patrycja i Gosia zostaną gwiazdami?

"40 kontra 20": Magda Chajko i Kinga Zapadka to kolejne uczestniczki show

Tegoroczne wakacje dostarczą nam ogromnych emocji! A wszystko za sprawą nowego programu "40 kontra 20", którego premiera odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 28. czerwca o godzinie 20.00 na antenie TVN 7. Kolejne odcinki randkowego show będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o tej samej porze.

Na czym będzie polegał program "40 kontra 20"? Tym razem to panie będą musiały wykazać się inicjatywą i będą walczyć o względy dwóch panów: Seniora (który będzie miał powyżej 40 lat) oraz Juniora (który nie będzie miał więcej niż 30 lat). Z kolei panowie będą mogli sobie podbierać partnerki do swojej grupy, aby poznać je bliżej. Panie, które będą rywalizować o serce Seniora zamieszkają w willi, a uczestniczki, które będą chciały zawalczyć o Juniora, zamieszkają w Glampingu. Zdjęcia do programu "40 kontra 20" realizowane są na Krecie.

Stacja TVN jeszcze przed premierą programu uchyla nam rąbka tajemnicy - właśnie poznaliśmy kolejne dwie piękne uczestniczki. Sprawdźcie, kim są!

Kinga Zapadka to piękna blondynka, która od sześciu lat mieszka w Warszawie, gdzie kończy studia prawnicze. Jest bardzo ambitna, pracowita i zdecydowana. Zawsze dąży do upragnionego celu i niedawno zaczęła realizować swoje kolejne wielkie marzenie: markę bieliźnianą. Bardzo ceni lojalność i szczerość - nigdy nikogo nie udaje, nie próbuje się przypodobać komuś na siłę. Zawsze szczera i otwarta, nie boi się również głosić swoich przekonań i poglądów. Oczywiście wszystko z zachowaniem zasad kultury, aby nie obrazić przy tym innych osób. Co ceni w sobie najbardziej? Cechy charakteru, które w dzisiejszych czasach są bardzo rzadko spotykane: wrażliwość, empatia, chęć pomocy innym, wierność. Myślicie, że to właśnie Kinga podbije serca panów?

Mat. prasowe

Kolejną uczestniczką "40 kontra 20" jest Magda Chajko - z zawodu jest dziennikarką, ale obecnie prowadzi swoją działalność i świadczy usługi z zakresu administracji i prowadzenia biura. Organizuje również małe przyjęcia. Jej wielkim marzeniem jest po prostu bycie szczęśliwą i życie w zgodzie ze sobą. Magda kocha góry i wakacje na campingu. Jej najważniejsze cechy charakteru to naturalność, opiekuńczość, pozytywna energia oraz odwaga. Za co lubi siebie – za to, że może na siebie liczyć. Mieszka w Warszawie i jest mamą trójki dzieci.

Mat. prasowe

Już nie możemy się doczekać startu emisji programu "40 kontra 20"! Przypominamy, że jego premiera zaplanowana jest już na najbliższy poniedziałek 28 czerwca na godzinę 20.00 w telewizji TVN 7. Nie mamy wątpliwości, że będzie się działo! To właśnie w tej pięknej willi będziemy śledzić losy uczestników.