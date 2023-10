Już niedługo na antenie TVN7 pojawi się druga edycja randkowego show "40 kontra 20". Czy uczestnikom uda się odnaleźć miłość życia? Teraz w rolę "Seniora" wcieli się przystojny Tom Grabowski. Czy nie obawia się porównań do Roberta Kochanka?

Jednak czy faktycznie tak luźno podchodzi do swojego udziału w miłosnym show?

"40 kontra 20" cieszy się sporą popularnością. W programie miłość znalazły dwie pary. Związek Kingi Zapadki i Roberta Kochanka rozpadł się zaledwie po pół roku, a byli kochankowie nie pałają do siebie sympatią. Z kolei Bartek Andrzejczak i Patrycja Rodak do dziś pielęgnują swoją miłość. Niedawno Patrycja z "40 kontra 20" pokazała suknię ślubną i wywołała lawinę spekulacji fanów.

Czy nowi uczestnicy również zakończą program z wymarzoną kobietą u boku? Tomasz Zarzycki i Tom Grabowski to uczestnicy 2. edycji "40 kontra 20". Czy nowy "Senior" nie boi się porównań z Robertem Kochankiem, któremu widzowie nie szczędzili krytyki, gdy zwodził w programie kilka uczestniczek jednocześnie?

To jest coś o czym rozmawiałem codziennie w programie. Ten program na tym polega, niestety to może z boku tak wygląda, ale wiedzieliśmy, po co idziemy do tego programu i jaki jest scenariusz. Robert Kochanek robił to, po co tam przyszedł - powiedział.