"40 kontra 20": są nowe uczestniczki programu! Zamieszkają w pięknym miejscu, zobaczcie ZDJĘCIA!

Program "40 kontra 20" to show, które wymaga od uczestników mocnych nerwów! Singielki będą rywalizować o względy dwóch panów: Seniora, który będzie miał powyżej 40 lat i Juniora, który będzie miał poniżej 30 lat. Obaj panowie będą zapraszać do swoich włości uczestniczki, poznawać się z nimi i spędzać czas w okolicznościach swojej strefy, Senior będzie dysponował ekskluzywną willą z basem czy jachtem, zaś Junior uroczym glampingiem i rozrywkami takimi, jak przejażdżki speed boatem. Wiekiem będą różnić się nie tylko panowie, ale także panie. Dziś poznamy dwie pierwsze uczestniczki! Oliwia i Beata, pierwsze uczestniczki "40 kontra 20" W programie pojawią się Oliwia i Beata. Obie panie szukają miłości, lubią przeżywać przygody i jako swoją mocną cechę podają przede wszystkim odwagę. To by było na tyle, jeśli chodzi o ich cechy wspólne. Poza tym różni je niemal wszystko! Zobacz także: "40 kontra 20": To tutaj gorące singielki będą walczyć o względy Seniora i Juniora! Oliwia to piękna studentka kosmetologii. Uczestniczka podkreśla, że lubi naturalną piękność, a o swoją figurę dba, jeżdżąc na wrotkach, wrotkarstwo zresztą jest jej wielką pasją. Oliwia próbuje także swoich sił na TikToku i trzeba przyznać, że idzie jej naprawdę nieźle. Na tej platformie jej profil zdobył już 1,5 miliona polubień! Uczestniczka doskonale wie, czego chce, a wśród swoich mocnych cech wymienia: spontaniczność, odwagę, zachłanność na życie. Jak mówi, te cechy doprowadziły ją do wielu pięknych miejsc i wspomnień na całe życie. Jakiego partnera szuka Oliwia? Jej ideał partnera, którego nieustannie szuka, to wysportowany i zdecydowany mężczyzna. Ciekawe czy Senior i Junior posiadają te cechy!...