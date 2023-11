Ta gwiazda młodego pokolenia wyznacza trendy! Zuza Jabłońska, finalistka "The Voice Kids”, podbija polski rynek muzyczny, a jej kariera nabiera rozpędu. Widać również, że młoda gwiazda ma pomysł na siebie. Szczególnie jeśli chodzi o stylizacje, którymi często zaskakuje fanów. Zobaczcie, na co postawiła tym razem! To znana marka!

Zuza Jabłońska w ogrodniczkach Levisa z Hello Kitty!

Zuza Jabłońska jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek znanego programu muzycznego ”The Voice Kids”. Nastolatka znalazła się w drużynie Tomsona i Barona. Młoda artystka już podczas pierwszego występu pokazała, że oprócz pięknego głosu ma swój styl i charakter. Z każdym dniem Zuza ma coraz większą rzeszę fanów, którzy na Instagramie śledzą jej bardzo przemyślane i spójne stylizacje. Zuza Jabłońska stawia głównie na szalone printy, bluzy z kapturem i wyszukane zestawy. Tym razem zaskoczyła zabawnymi ogrodniczkami. Zobaczcie sami!

Widać, że Zuza Jabłońska lubi bawić się modą i świetnie łączy różne części garderoby. Ten wygodny look pełen luzu z pewnością przyciąga wzrok i wyróżnia ją z tłumu. T-shirt, ogrodniczki i torebka uzupełnione najmodniejszymi sportowymi sznurowanymi traperami to zdecydowanie idealny zestaw dla młodej artystki. Nam spodobały się szczególnie luźne ogrodniczki z motywem Hello Kitty. Zobaczcie, gdzie je kupić!

Instagram, Mat.prasowe

Białe ogrodniczki marki Levi's to specjalna limitowana kolekcja z okazji 45-lecia Hello Kitty. Marka Levi's połączyła siły z twórcami kotki Sanrio. Ich cena to 449,90 zł. Widać, że piosenkarka śledzi trendy: zawadiacko zawinięte spodnie dodają stylizacji charakteru. Do tego Zuza założyła też najmodniejszą w letnim sezonie torebkę nerkę.

Mat. prasowe

Torebka nerka, którą wybrała Zuzia, również pochodzi z kolekcji Levi's x Hello Kitty i kosztuje 99 zł.

Jak wam się podoba stylizacja Zuzi Jabłońskiej?