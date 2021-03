Najważniejszy "trend" tego (i każdego kolejnego) sezonu? Zrównoważona moda!

Jeśli czytasz ten tekst, zakładamy, że kochasz modę tak samo jak my. Śledzisz na bieżąco trendy i sprawia ci frajdę testowanie na sobie nowych stylizacji. Jednak czy zastanawiasz się czasem, jak moda wpływa na środowisko? Wiemy, że temat globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia może wydawać się oklepany, ale jest naprawdę ważny. Potrzebne są zmiany - właśnie teraz! Co więcej, odpowiedzialne podejście do mody ma wiele zalet i wcale nie oznacza, że trzeba gorzej wyglądać. Może być zupełnie na odwrót!

Jak branża modowa wpływa na środowisko?

Zacznijmy od faktów. Według raportu Accenture z 2020 roku rocznie niemal 39 milionów ton ubrań ląduje na wysypiskach i w spalarniach śmieci! Przemysł tekstylny jest również odpowiedzialny za emisje aż 1,2 mld ton dwutlenku węgla rocznie. Jest również drugim, po rolnictwie, najbardziej zanieczyszczającym wodę sektorem. Około 60% materiałów wykorzystywanych przy produkcji ubrań to włókna syntetyczne, uwalniające wraz z praniem mikrocząsteczki plastiku, które trafiają do środowiska i zatruwają oceany. Przemysł odzieżowy intensywnie zużywa surowce - czy wiesz, że do wyprodukowania jednego bawełnianego T-shirtu potrzeba 2 700l wody? To tyle, ile przeciętny człowiek wypije w ciągu 2,5 roku. Niestety, to wszystko jest efektem rosnącej konsumpcji ludzi oraz polityki marek odzieżowych, które produkują więcej ubrań, niż potrafią sprzedać. Dodatkowo, większość ciuchów dostępnych w sieciówkach jest po prostu gorszej jakości. Szybko się niszczą, przez co wyrzucamy je po kilku praniach i kupujemy kolejną rzecz. I tak koło się zamyka.

Adobe Stock

Jedno jest pewne - nasze decyzje zakupowe mają realny wpływ na nasze otoczenie. Dlatego warto zadać sobie pytanie – co każdy z nas może zrobić, aby dbać o środowisko, bez rezygnowania z dobrego wyglądu?

Nie kupuj pod wpływem emocji

Jedną z najważniejszych rzeczy jest umiar. Za każdym razem, gdy chcesz kupić np. bluzkę, zastanów się, czy faktycznie jej potrzebujesz. Może chcesz poprawić sobie nastrój? Albo skusiła cię promocja? Kluczem w zrównoważonej modzie, ale również i dobrym stylu, jest rzadsze kupowanie ubrań na rzecz wybierania tych lepszych jakościowo. Jesteśmy pewni, że gdy przestaniesz robić impulsywne zakupy np. kupując 5 bluzek za 40 zł, nagle okaże się, że stać cię na jedną, ale designerską, jedwabną koszulę za 200 zł, o której marzyłaś od dawna.

Stawiaj na jakość

Warto kupować tylko te rzeczy, w których czujesz się, jak milion dolarów i które zostały stworzone z dobrych jakościowo materiałów. Dzięki temu będziesz dbać o nie, by jak najdłużej się nimi cieszyć. Efekt? Bardziej stylowy i modny wygląd. Pamiętaj, że dobry jakościowo płaszcz czy torebkę od razu widać z daleka, nawet jeśli jest minimalistyczna. Tutaj „jakość” robi robotę. Często problemem ze stworzeniem własnego stylu nie jest brak ubrań, a ich nadmiar. Gdy szafa ugina się z powodu ilości upchniętych ciuchów, po prostu przestajesz widzieć fajne rzeczy. Czujesz się przytłoczona i sfrustrowana. Zabija to również kreatywność w tworzeniu stylizacji. Gdy masz tylko kilka swoich ulubionych perełek, zawsze będziesz wiedzieć co na siebie włożyć.

Adobe Stock

Wybieraj lokalnych projektantów

Kolejnym rozwiązaniem jest wspieranie lokalnych marek modowych. Dlaczego? Ponieważ gdy kupujemy ubrania wyprodukowane w Polsce, nie wpływamy na zanieczyszczenie środowiska w trakcie transportu. Zastanów się, jak długą drogę muszą przebyć ciuchy produkowane w Chinach czy w Stanach? I jak duży ślad węglowy zostawia taki jeden transport? Dodatkowo, ubrania szyte w Polsce są pod ścisłą regulacją unijną. Dzięki temu nie mogą być traktowane szkodliwą chemią np. podczas farbowania tkaniny. W krajach azjatyckich te restrykcje są niestety o wiele mniej przestrzegane. Co więcej, wybierając lokalne marki, wspierasz polskich projektantów oraz ich pracowników. Jeśli chcemy być dumni z polskiej mody i nosić fajne, niebanalne ciuchy, musimy dać szansę polskim twórcom na zarobek oraz dalszy rozwój. Dlaczego tylko Francuzi mają mieć słynnych projektantów mody znanych na całym świecie? My też możemy! Szczególnie że nie brakuje w naszym kraju młodych i zdolnych twórców.

Adrian Krupa i jego kolekcja dla batonika Duplo

Jednym z nich jest Adrian Krupa. Ten zdolny projektant wygrał jubileuszową edycję konkursu Fashion Designer Awards w 2019 roku. Następny sukces? Artysta zaprojektował „Suknię marzeń Duplo” i zaprezentował ją podczas Flesz Fashion Night 2019. Adrian Krupa od 2 lat współpracuje z batonikiem Duplo, dzięki czemu ma możliwość realizować swoje najbardziej kreatywne pomysły. Jego nowa kolekcja powstała z inspiracji… batonikiem Duplo. Elegancka, subtelna kruchości i wyważony, orzechowy smak tak zainspirował Adriana, że stworzył 7 pięknych kreacji. Warto podkreślić, że firma Ferrero, producent batonika Duplo, stworzyła ogólnopolski projekt „Duplo Inspiruje”. Jego celem jest inspirowanie młodego pokolenia projektantów do poszukiwania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej.

Adam Pluciński

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie Duplo Inspiruje i być na bieżąco z trendami, odwiedźcie profil batonika Duplo na Instagramie!

Materiał powstał z udziałem marki Duplo