Nie jest żadną tajemnicą, że żółty to najmodniejszy kolor lata 2019! Barwy cytrusów królowały na pokazach u najpopularniejszych projektantów mody - Versace, Marca Jacobsa, Diora, Caroliny Herrery, Valentino czy Oscara De La Renty. I wcale nas to nie dziwi - żadna inna barwa tak dobrze nie oddaje letniego nastroju. To również jeden z najbardziej energetycznych i wyrazistych kolorów. Obok żółtych ubrań nie sposób przejść obojętnie. Jak i z czym nosić żółty kolor?

Jak nosić żółty kolor?

Żółty kolor idealnie współgra ze wszystkimi kontrastującym z nim barwami. Warto jednak zwrócić uwagę, że równie dobrze prezentuje się w towarzystwie beży, czerni, jak i nawet czerwieni. Łącz go także z najpopularniejszymi w tym sezonie wzorami: zwierzęcymi, kwiatowymi, a także grochami.

Jeśli nie jesteś fanką koloru żółtego na ubraniach, postaw na dodatki. Żółte buty, torebka, opaska czy okulary to wystarczające akcenty, które sprawią, że twoja stylizacja będzie na topie.

Latem 2019 nosimy również total looki. Dobrym pomysłem jest więc wybranie żółtego total looku, np. w postaci żółtego kombinezonu. Takie kreacje znajdziecie w wielu popularnych sieciówkach, a także w sklepach internetowych.

Kultowy film

Warto zauważyć, że żółty kombinezon to oczywiste nawiązanie do kultowego filmu "Kill Bill". Choć minęły lata od premiery (pierwsza część trafiła do kin w 2003 r.), dzieło Quentina Tarantino ciągle jest ekranowym hitem. I ciągle pokazują je w telewizjach. Najbliższa emisja na kanale Kino TV. "Kill Bill" zobaczymy 5 lipca o godzinie 22:40, natomiast "Kill Bill 2" 12 lipca o godzinie 22:50. Będziecie oglądać?

