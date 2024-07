Zoe Saldana postarała się, by na światowej premierze swojego nowego filmu "Star Trek: W nieznane" zrobić ogromne wrażenie. 38-letnia aktorka z okazji wydarzenia postawiła na jasnobłękitną sukienkę z kolekcji Givenchy Haute Couture na jesień-zimę 2015/16. Kreacja wyróżniała się fasonem przypominającym halkę, oryginalną fakturą i ozdobną falbaną, podkreślającą kobiece kształty Zoe. Look uzupełniały minimalistyczne sandałki w odcieniu podobnym do sukni. Podoba wam się stylizacja aktorki? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Reklama