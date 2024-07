Anna Dereszowska doskonale wie, że połączenie głębokiej, uwodzicielskiej czerni z rozświetlonym spojrzeniem zawsze daje oszałamiający efekt – dlatego właśnie taki makijaż wybrała na karnawał 2018!

Kluczowym elementem makijażu Anny Dereszowskiej, ambasadorki marki Oriflame, są mocno podkreślone oczy w stylu klasycznego smokey eyes, ale w jego połyskliwej wersji. To nasz numer 1 wieczorowego makijażu – ciemna oprawa oczu podkreśla głębię spojrzenia i podkreśla kolor tęczówki. W takim wieczorowym makijażu oczy będą lśnić prawdziwym blaskiem!

Podstawą karnawałowego makijażu Anny Dereszowskiej jest lekki, płynny podkład Giordani Gold Liquid Silk SPF 12, który skutecznie tuszuje niedoskonałości. Aktorka uwielbia go za to, że jest… niewidzialny! Nie tworzy efektu maski, a rozpraszające światło składniki sprawiają, że cera staje się świetlista.

Mat. promocyjne

Do wykonania makijażu oczu aktorka użyła czterokolorowej paletki cieni do powiek Giordani Gold o jedwabistej formule, dzięki której drobinki nie zbierają się w załamaniach powieki. Taką niewielką paletkę zmieścimy do każdej, nawet najmniejszej kopertówki, na wypadek, gdybyśmy musiały podczas imprezy poprawić makijaż.

Mat. promocyjne

Koniecznym uzupełnieniem wieczorowego makijażu będzie staranne wytuszowanie rzęs: górnych i dolnych czarnym tuszem Giordani Gold Iconic, który super wydłuża i pogrubia rzęsy.

Mat. promocyjne

Ciemne rzęsy i powieki wymagają rozświetlenia twarzy tak, aby całość wyglądała świeżo przez cały wieczór. Anna Dereszowska do swojej stylizacji użyła niezawodnego duetu: Rozświetlającego sztyftu Giordani Gold, zawierającego nawilżające masło shea oraz Pudru pyłkowego Giordani Gold Invisible Touch, który zapewnia matowe, a zarazem promienne wykończenie makijażu, a dzięki rozświetlającym drobinkom, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.

Mat. promocyjne

Nawet najpiękniejszy makijaż nie sprawdzi się, jeśli nie będzie wystarczająco trwały, dlatego wybierając pomadkę, zwróćmy uwagę, jak długo pozostaje na ustach. Satynowa, mocno kryjąca Pomadka Giordani Gold Iconic to prawdziwy hit! Jest supertrwała, a jednocześnie odżywia usta i chroni przed promieniami słonecznymi.

Stylowe dodatki na imprezę – poleca Anna Dereszowska!

Do ciemnego makijażu oczu idealnie pasuje delikatna biżuteria Volán w odcieniu głębokiego szmaragdu i czerni, inspirowana światem teatru i opery. Zestaw składa się z podwójnego, długiego naszyjnika, bransoletki oraz pierścionków.

Mat. promocyjne

Drugim stylowym dodatkiem, który przypadł do serca Annie Dereszowskiej, jest kopertówka Northern Glow, wspaniale migocząca w kolorach zorzy polarnej: