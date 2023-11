Lukebook.pl czyli Łukasz Kędzior znany bloger modowy jako jedyny influencer z Polski pojawił się na tegorocznej gali Fashion Awards w Londynie! Jak wyglądała jego stylizacja? Podstawa na czerwonym dywanie to elegancja i dopracowany look! Zobaczcie sami jak się prezentował Lukebook.pl!

Lukebook.pl na gali Fashion Awards 2109

W londyńskim Royal Albert Hall nagrodzono najważniejsze osobistości mody, które mają wpływ na branżę. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe światowe gwiazdy m. in Julia Roberts Naomi Campbell czy Rhianna. W tym roku na gali w Londynie pojawił się również Lukeook.pl, który słynie z różnorodnych i oryginalnych stylizacji prezentując je na swoim blogu oraz Instagramie. Tym razem postawił na szykowny look wzbudzając duże zainteresowanie dziennikarzy i fotoreporterów. Poniżej zobaczcie zdjęcia!

Mat. prasowe

Lukebook.pl na gali Fashion Awards zaprezentował się w perfekcyjnie skrojonym garniturze, a biało-czarny look to klasa sama w sobie. Stylowe dodatki w postacie muchy, zegarka i butów z lakierowanej skóry to również niezbędne elementy całego zestawu. Jednak charakteru całości dodał biały płaszcz z Zary nonszalancko zarzucony na ramiona! My jesteśmy zachwyceni! A wam jak się podoba ta stylizacja na czerwonym dywanie?

Mat. prasowe

Na imprezie nie mogło również zabraknąć najmodniejszych gwiazd show biznesu, do zdjęć pozowali Naomi Watts, Rita Ora i Donatella Versace, a Lukebook.pl zapozował na czerwonym dywanie do wspólnego zdjęcia z samą Kylie Minogue.