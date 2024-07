W październiku na rynku pojawi się nowa, specjalna edycja Golden Spa Brush od Balmain. Pokryta 24-karatowym złotem szczotka dostępna będzie w eleganckim zestawie z produktami w wersji travel size - perfumami Silk Perfume (50 ml) oraz eliksirem Moisturizing Argan Elixir (20 ml). Słynna Golden Spa Brush to ręcznie wykonany, luksusowy gadżet, który za sprawą nylonowych igielek i włosia dzika skutecznie rozczesuje pasma, masuje skórę głowy i pobudza krążenie, dzięki czemu włosy nabierają blasku i witalności. Produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów z linii Balmain Hair Couture inspirowane są przygotowaniami do pokazów francuskiego domu mody. Nowa edycja zestawu z luksusową szczotką i mini-produktami Balmain kosztować będzie 649 zł! Warta jest tej ceny? Jak sądzicie?

Nowa edycja Golden Spa Brush z linii Balmain Haute Couture.

W zestawie do szczotki dołączono perfumy Silk Perfume oraz arganowy eliksir Moisturizing Argan Elixir.

Luksusowa szczotka pokryta jest 24-karatowym złotem!