Jest wiosenny, świeży i dziewczęcy, ale i niełatwy do noszenia. Podpowiadamy, do jakich oczu pasuje najlepiej zielony makijaż i jak go zrobić.

Dla kogo jest zielony makijaż oczu?

Przede wszystkim dla rudych! Pięknie kontrastuje z ognistym odcieniem ich włosów, gasi też sprytnie pomarańczowe tony ich karnacji. Posiadaczki oczu szarych, brązowych i niebieskich powinny wybierać wibrujące, żywe odcienie zieleni, a szczęściary z zielonymi oczami - te subtelne, zgaszone i pastelowe.

Najmodniejsze zielone makijaże oczu zobaczysz w naszej galerii!