Stylowy, elegancki i... ekologiczny! Odkryj zegarek Timberland w nowej odsłonie

W świątecznym czasie ze szczególną czułością myślimy o bliskich. Chcemy ich obdarować prezentami, które zostaną z nimi na dłużej, będą cieszyć i dobrze służyć nawet wtedy, gdy święta będą dawno za nami. Czy może być bardziej osobista i przydatna rzecz od zegarka? Takiego, który odmierzy ważny czas, wszystkie szczęśliwe chwile, nieznośnie dłużące się tęsknoty i prędko pędzące najpiękniejsze godziny spędzane razem z rodziną i przyjaciółmi? Tak, zegarek to prezent, który dany raz, już zawsze będzie przypominał osobę, która go wręczyła. Bo zegarek, to więcej niż zwykły prezent.

Zegarki Timberland z paskiem better leather

Nie zapominajmy, że prawdziwym podarunkiem od serca będzie taka rzecz, która została wyprodukowana z troską o planetę. W czasie świątecznym nie możemy zapomnieć o tym, że nasz świat jest ważny, kruchy, należy o niego szczególnie dbać, a dla świadomych ludzi ekologia nie może być tylko pustym słowem. Marka Timberland o tym pamięta.

Wybierz na prezent jeden z modnych męskich zegarków:

Timberland Ashfield TBL.16005JYU/03

Timberland Ashfield TBL.16005JYS/13



Timberland Rockbridge TBL.16004JYU/03

Każdy z tych zegarków został wykonany w zgodzie z naturą i ekologią zachowując przy tym najwyższą precyzję, co odnosi się bezpośrednio do DNA marki.

W kolekcji zegarków marki Timberland najmniejszy detal ma znaczenie.

Timberland, to klasyka w najlepszym wydaniu – prosty, elegancki design, znakomite materiały i perfekcyjne wykonanie. Projektanci świadomie dobierają elementy tworzące kolekcję – tak, aby przedmioty były trwałe, piękne i ponadczasowe, produkowane z najmniejszą szkodą dla środowiska.

Timberland przypomina o swojej misji działania z myślą o środowisku, umieszczając na skórzanych paskach zegarków oznaczenie „better leather”. To informacja świadcząca o tym, że materiały użyte do produkcji skórzanych elementów pochodzą tylko od certyfikowanych dostawców, wyróżnianych za najmniej negatywny dla środowiska proces produkcji. Skórzane paski „better leather” pochodzą wyłącznie z garbarni z certyfikatem, który gwarantuje że proces produkcji nie jest szkodliwy dla środowiska. Taki certyfikat otrzymują jedynie podmioty pozytywnie zweryfikowane w zakresie gospodarowania wodą, energią i odpadami.

Zegarek Timberland to nowoczesny wybór w dobie świadomych zakupów i troski o środowisko. To najpiękniejszy prezent, który zawsze przypomni o nas bliskiej osobie i będzie wyrazem najwyższej troski o jej dobro. Bo Timberland to marka, która naprawdę dba o planetę.

Kolekcja dostępna w sieci salonów Time Trend oraz na timetrend.pl.

Materiał powstał z udziałem marki Timberland